В Тамбовской области прокуратура поторопила подрядчика, не спешившего начать ремонт дороги

Фото прокуратуры Знаменского района

Прокуратура Знаменского района провела проверку реализации проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», выявив нарушения при ремонте трассы.

Муниципальный контракт по ремонту участка дороги «Котовск - Кариан - Строганово - Сампур - Никольское» в Знаменском округе был заключен в 2026 году, но работы так и не были начаты.

- К выполнению работ подрядчик и субподрядчик своевременно не приступили, - отметили в прокуратуре Знаменского округа.

Ведомство внесло им представления, после этого рабочие приступили к ремонту. В настоящее время заказчиком осуществляется приемка выполненных работ.