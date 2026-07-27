В Тамбовской области задержан гастролер, приехавший для торговли наркотиками

В Тамбовской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 19-летний молодой человек.

Как выяснилось, парень приехал в Тамбовскую область из соседнего региона для сбыта запрещенных веществ. Однако злоумышленника остановили сотрудники полиции. В съемном жилье подозреваемого были обнаружены свертки с неким порошком.

- Установлено, что в свертках находился «метадон» массой 31,35 грамма, что является крупным размером, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.