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НовостиПроисшествия27 июля 2026 10:23

В Тамбовской области задержан гастролер, приехавший для торговли наркотиками

У молодого человека изъяли 31,35 грамма метадона
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 19-летний молодой человек.

Как выяснилось, парень приехал в Тамбовскую область из соседнего региона для сбыта запрещенных веществ. Однако злоумышленника остановили сотрудники полиции. В съемном жилье подозреваемого были обнаружены свертки с неким порошком.

- Установлено, что в свертках находился «метадон» массой 31,35 грамма, что является крупным размером, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.