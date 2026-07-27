Тамбовчанина осудили за пьяные поездки на мотоцикле

Прокуратура Мичуринского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Местный житель признан виновным в повторном управлении мотоциклом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В марте 2026 года нетрезвый подсудимый управлял мотоциклом ИЖ Планета-5, двигаясь по дорогам округа. В 2024 году он уже привлекался к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Мужчина признал вину и раскаялся.

- Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, - отметили в прокуратуре Мичуринского района.

Кроме того, тамбовчанин лишен прав на 1,5 года, а его мотоцикл конфискован в доход государства.