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НовостиОбщество27 июля 2026 7:58

Тамбовчане оставили в интернете 1346 жалоб

Жители жаловались на нехватку бензина, а также отключении света и газа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На прошлой неделе специалисты ЦУР обработали и передали на исполнение 1346 сообщений от жителей региона, которые они оставляли в соцсетях. Особенно активными были жители Тамбова, Мичуринска и Котовска.

Больше всего вопросов поступило об энергетике. Тамбовчане сообщали о нехватке топлива, а также об отключениях электричества и газоснабжения.

Жители жаловались на состояние дорог в регионе, задавали вопросы о дорожном ремонте, а также сообщали о неисправном освещении на автодорогах и тротуарах.

В топе тем – вопросы о благоустройства: содержание и уборка зелёных насаждений, вырубка и опиловка деревьев.