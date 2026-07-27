Тамбовчане оставили в интернете 1346 жалоб

На прошлой неделе специалисты ЦУР обработали и передали на исполнение 1346 сообщений от жителей региона, которые они оставляли в соцсетях. Особенно активными были жители Тамбова, Мичуринска и Котовска.

Больше всего вопросов поступило об энергетике. Тамбовчане сообщали о нехватке топлива, а также об отключениях электричества и газоснабжения.

Жители жаловались на состояние дорог в регионе, задавали вопросы о дорожном ремонте, а также сообщали о неисправном освещении на автодорогах и тротуарах.

В топе тем – вопросы о благоустройства: содержание и уборка зелёных насаждений, вырубка и опиловка деревьев.