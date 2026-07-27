Тамбовчанку приговорили к исправительным работам из-за долга по алиментам

43-летняя тамбовчанка задолжала двоим сыновьям 500 тысяч рублей алиментов. Исполнительные производства в отношении женщины были возбуждены в отделении судебных приставов по Гавриловскому и Пичаевскому районам.

Женщина не работала официально и не оказывала финансовой помощи детям. Должница неоднократно привлекалась к административной ответственности, но задолженность так и не оплатила.

Сотрудник ведомства возбудил в отношении неплательщицы уголовное дело. Суд приговорил ее к 9 месяцам исправительных работ.

- Отбыв наказание, должница решила поменять свой образ жизни и вспомнить о своих детях. Женщина официально трудоустроилась и начала выплачивать алименты, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.