Тамбовчане могут сдать отработанные шины

Министерство ТЭК и ЖКХ Тамбовской области напоминает, что автомобильные покрышки относятся к четвёртому классу опасности: они не разлагаются более ста лет, выделяют токсичные вещества, а их сжигание в бытовых условиях недопустимо.

При этом правильная переработка превращает опасный мусор в ценное вторсырьё, которое находит применение в строительстве, дорожном хозяйстве, благоустройстве территорий, а также в сельском хозяйстве и животноводстве. В министерстве подчёркивают, что грамотная утилизация предполагает передачу шин исключительно в специализированные организации, имеющие лицензию на работу с отходами первого – четвёртого классов опасности.

В Тамбове действует несколько профессиональных пунктов приёма:

– «Экология сервис» (телефон 88005053143);

– ИП Свистунов В.В. (телефон 89027242529);

– «Тамбов Шины» (телефон 89156698088).

Кроме того, жители областного центра могут бесплатно сдавать старые шины на площадки для сбора крупногабаритных отходов.