В Тамбовской области три вида топлива есть на 143 заправках

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области 26 июля в регионе продажу топлива осуществляют 178 автозаправочных станций.

Бензин АИ-92 можно приобрести на 160 станциях, АИ-95 – на 145, дизельное топливо – на 171. Все три вида топлива есть на 143 автозаправках. На 36 АЗС реализация топлива потребителям временно не осуществляется.

Фактическое время работы каждой АЗС зависит от количества имеющегося топлива и уровня спроса.

Всего в Тамбовской области насчитывается 214 автозаправочных станций, в том числе 44 АЗС сети «Роснефть» и 8 АЗС сети «Лукойл».

- Перечень работающих автозаправочных станций с информацией о наличии топлива размещён на сайте правительства Тамбовской области в разделе «Это важно», – сообщает пресс-служба регионального правительства.