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НовостиОбщество25 июля 2026 9:55

В Тамбовской области работают 178 заправок

Все три вида топлива есть на 140 АЗС
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области, утром 25 июля в регионе продажу топлива осуществляют 178 автозаправочных станций.

Бензин АИ-92 можно приобрести на 163 станциях, АИ-95 – на 142, дизельное топливо – на 168. Все три вида топлива есть на 140 заправках. На 36 АЗС реализация топлива потребителям временно не осуществляется.

Фактическое время работы каждой АЗС зависит от количества имеющегося топлива и уровня спроса.

- Всего в Тамбовской области насчитывается 214 автозаправочных станций, в том числе 44 АЗС сети «Роснефть» и 8 АЗС сети «Лукойл», – сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.