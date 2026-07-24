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НовостиОбщество24 июля 2026 13:21

Тамбочанин пожаловался на отсутствие в его доме капитального ремонта, запланированного на 2022-2024 годы

Прокуратура через суд потребовала провести в многоэтажке необходимые работы
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратурой Мичуринска проведена проверка по обращению инвалида 3 группы, который сообщил о нарушении его жилищных прав.

- В многоквартирном доме на улице Октябрьской микрорайона Кочетовка до настоящего времени не проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, запланированный региональной программой на 2022-2024 годы, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура направила в суд иск, требуя обязать областной фонд капитального ремонта организовать необходимые работы в многоэтажке.

Иск был удовлетворен судом. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.