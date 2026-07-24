Сотрудникам тамбовского колледжа ужесточили приговор за взятки

В Тамбовском областном суде пересмотрели приговор сотрудникам железнодорожного колледжа им. В. М. Баранова. Установлено, что преподаватель учреждения организовала преступную группу, в которую вовлекла методиста и её родственника. Сообщники систематически принимали от студентов взятки через посредников за гарантированное прохождение государственной итоговой аттестации в обход установленных процедур и выдачу дипломов о среднем профессиональном образовании. Полученные деньги участники группы распределяли между собой.

Суд первой инстанции ограничился назначением осужденным денежных штрафов, посчитав это достаточным для восстановления социальной справедливости.

Коллегия по уголовным делам Тамбовского областного суда, рассмотрев представление государственного обвинителя, в связи с несоразмерностью назначенного наказания изменила приговор суда первой инстанции.

- Организатор получила 9 лет колонии общего режима, соучастники - 8 лет лишения свободы в колонии общего и строгого режима. В остальном приговор оставлен без изменения.