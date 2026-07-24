В Тамбове двое мужчин силой заставили знакомого отдать им деньги и машину

Фото УМВД России по Тамбовской области

В Тамбове полицейские расследуют уголовное дело о вымогательстве денег и иномарки у 38-летнего мужчины. Подозреваемыми стали двое 37-летних знакомых потерпевшего.

По предварительным данным, вечером 20 июля злоумышленники встретили потерпевшего возле торгового центра на улице Пролетарской в Тамбове. Они знали, что у их жертвы имеются деньги, поэтому потребовали отдать им наличные.

Двое тамбовчан задержаны за вымогательство. Видео УМВД России по Тамбовской области

- Под давлением нападавших горожанин снял с банковской карты 30 тысяч рублей и передал им, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Вымогателям эта сумма показалась недостаточной и они потребовали, чтобы потерпевший отдал им свою машину Toyota Camry. Злоумышленники забрали у мужчины ключи и документы, посадили его в салон иномарки и вывезли из Тамбова. За городом, когда фигуранты отвлеклись, потерпевшему удалось вырваться и убежать. Мужчина сразу обратился в полицию.

Фото УМВД России по Тамбовской области

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых. У них изъяли аэрозольный пистолет и телескопическую биту. Похищенный автомобиль возвращен владельцу.

Фото УМВД России по Тамбовской области

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.