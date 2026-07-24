В День ВДВ в Тамбове ограничат движение

Для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением 2 августа митинга, посвященного празднованию 96-й годовщины Воздушно-десантных войск РФ, в Тамбове ограничат движение.

Запрет на остановку авто начнет действовать 1 августа с 20:00 до окончания мероприятия 2 августа:

– по четной стороне улицы Мичуринской, на участке от дома №112В/1

до дома № 112 к2;

– по проезду, ведущему от улицы Мичуринской к учебному корпусу

ТГТУ (улица Мичуринская, д. 112), и на парковке перед ним.

Запретят движение машин 2 августа с 8:00 до окончания мероприятия по проезду, ведущему от улицы Мичуринской к учебному корпусу ТГТУ (улица Мичуринская, д. 112), и на парковке перед ним.