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НовостиПроисшествия24 июля 2026 9:47

На севере Тамбова «Lada Largus» врезалась в мотоцикл

В ДТП тяжелые травмы получил 23-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мотоциклист получил серьезные ранения

Мотоциклист получил серьезные ранения

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой сильно пострадал мужчина, произошла 23 июля в 17 часов 40 минут в районе дома № 80 по улице Рылеева города Тамбова. 65-летний водитель автомобиля «Lada Largus» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся по главной дороге мотоциклом «KTM 690SMC» под управлением 23-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель мотоцикла с тяжелыми травмами был доставлен в больницу и госпитализирован, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Водитель легковушки не уступил дорогу

Водитель легковушки не уступил дорогу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.