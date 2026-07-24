На севере Тамбова «Lada Largus» врезалась в мотоцикл

Мотоциклист получил серьезные ранения Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой сильно пострадал мужчина, произошла 23 июля в 17 часов 40 минут в районе дома № 80 по улице Рылеева города Тамбова. 65-летний водитель автомобиля «Lada Largus» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся по главной дороге мотоциклом «KTM 690SMC» под управлением 23-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель мотоцикла с тяжелыми травмами был доставлен в больницу и госпитализирован, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.