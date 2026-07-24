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НовостиПроисшествия24 июля 2026 9:21

Тамбовчанин задержан за кражу кошелька, забытого владелицей в аптеке

Мужчина присвоил 25 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

В Поселке Первомайский полицейские раскрыли кражу денег. 35-летняя женщина забыла кошелек, делая покупки в аптеке.

Личность преступника удалось установить. Ранее судимый 59-летний мужчина дал признательные показания.

Тамбовчанин заметил, что женщина оставила на прилавке свой кошелек.

- Гражданин забрал кошелек и находившиеся в нем денежные средства в сумме 25 тысяч рублей, а затем вернул похищенный кошелек без денег в соседний магазин, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Мужчина вернул похищенные деньги владелице. Возбуждено уголовное дело о краже.