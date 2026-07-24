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НовостиПроисшествия24 июля 2026 9:20

На трассе «Воронеж-Тамбов» опрокинулся УАЗик

Водитель выехал на встречку, чтобы избежать столкновения и перевернулся
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В аварии пострадала женщина

В аварии пострадала женщина

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

23 июля в 13 часов 10 минут на 136 километре автодороги «Воронеж-Тамбов» в Мордовском муниципальном округе 55-летний водитель автомобиля «УАЗ», избегая столкновения выехал на встречную полосу и опрокинулся.

- В результате ДТП травмы получила 53-летняя пассажирка «УАЗ», – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. – С различными травмами женщину на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в больницу.

Авария произошла в Мордовском округе

Авария произошла в Мордовском округе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.