На трассе «Воронеж-Тамбов» опрокинулся УАЗик

В аварии пострадала женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

23 июля в 13 часов 10 минут на 136 километре автодороги «Воронеж-Тамбов» в Мордовском муниципальном округе 55-летний водитель автомобиля «УАЗ», избегая столкновения выехал на встречную полосу и опрокинулся.

- В результате ДТП травмы получила 53-летняя пассажирка «УАЗ», – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. – С различными травмами женщину на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в больницу.