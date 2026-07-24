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НовостиОбщество24 июля 2026 8:58

В Тамбовской области 24 июля работают 176 АЗС

Все три вида топлива есть на 126 заправках
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Всего в Тамбовской области насчитывается 214 автозаправочных станций

Всего в Тамбовской области насчитывается 214 автозаправочных станций

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области, утром 24 июля в регионе продажу топлива осуществляют 176 автозаправочных станций.

Бензин АИ-92 можно приобрести на 151 станции, АИ-95 – на 136, дизельное топливо – на 161. Все три вида топлива есть на 126 заправках. Ещё на 38 АЗС реализация топлива потребителям временно не осуществляется.

Фактическое время работы каждой АЗС зависит от количества имеющегося топлива и уровня спроса.

Всего в Тамбовской области насчитывается 214 автозаправочных станций, в том числе 44 АЗС сети «Роснефть» и 8 АЗС сети «Лукойл».

- Перечень работающих автозаправочных станций с информацией о наличии топлива размещён на сайте правительства Тамбовской области в разделе «Это важно», – сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.