У троих тамбовчан изъяли N-метилэфедрон

Фото УМВД России по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля выявили в Тамбове три факта, связанные с незаконным приобретением и хранением наркотиков. Оперативниками были задержаны двое 32-летний мужчин и 46-летняя женщина. Все трое ранее были судимы за аналогичные преступления.

- При личном досмотре у тамбовчан обнаружены свертки с веществом светлого цвета, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Как выяснилось, в свертках находился N-метилэфедрон массой 0,33 грамма, 1,33 грамма и 1,23 грамма.

Возбуждены уголовные дела.