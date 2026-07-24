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НовостиПроисшествия24 июля 2026 8:57

У троих тамбовчан изъяли N-метилэфедрон

Двое мужчин и женщина попались на незаконном приобретении и хранении наркотиков
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Тамбовской области

Фото УМВД России по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля выявили в Тамбове три факта, связанные с незаконным приобретением и хранением наркотиков. Оперативниками были задержаны двое 32-летний мужчин и 46-летняя женщина. Все трое ранее были судимы за аналогичные преступления.

- При личном досмотре у тамбовчан обнаружены свертки с веществом светлого цвета, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Как выяснилось, в свертках находился N-метилэфедрон массой 0,33 грамма, 1,33 грамма и 1,23 грамма.

Возбуждены уголовные дела.