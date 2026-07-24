Три тамбовчанина заболели клещевым боррелиозом

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона по 23 июля в медицинские организации региона обратились 1829 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 604 ребенка, что в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда зарегистрировали 3513 обращения, в том числе от 1094 ребенка. Пострадавшим от укуса клеща организовали экстренную профилактику и медицинское наблюдение.

В текущем сезоне выявили 3 человека, заболевших клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), что на 4 случая ниже аналогичного периода 2025 года (зарегистрировано 7 случаев).

В 34,3% случаях присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, 28,2% - в черте населенных пунктов, в 25,0% - на территории природных биотопов (леса, луга, водоемы), в 2,4% - при посещении кладбищ, 6,3% - на территории дач, что определяет актуальность проведения противоклещевых обработок территорий домовладений и мест массового посещения населением (кладбища, парков, скверов и пр.).

- Специалисты проводят экспресс-исследование клещей, снятых с людей и отловленных в природных биотопах. В текущем году доставлено и исследовано клещей - 800 экз., в том числе 728 экз. снятых с людей и добытых из природных биотопов - 72 экз., – сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по тамбовской области. - Положительный результат получен в 336 случаях (42%), из них на клещевой боррелиоз – в 215 случаях (64%), на гранулоцитарный анаплазмоз человека – в 118 случаях (35%), на моноцитарный эрлихиоз человека – в 3 случаях (1%).