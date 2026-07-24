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НовостиОбщество24 июля 2026 6:47

Тамбовчанка оплатила кредиты после ареста иномарки

Женщина задолжала почти полмиллиона рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В отделении судебных приставов по Кирсановскому и Уметскому району возбудили производство в отношении жительницы Кирсанова о взыскании задолженности по кредиту на сумму 490 тысяч рублей.

Во время рейда сотрудник ведомства арестовал автомобиль «Mazda 6», принадлежащий должнице.

- Перспектива остаться без автомобиля побудила должницу погасить долг в полном объеме, а также исполнительский сбор, – сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области. - Арест с автомобиля снят.

Фото пресс-службы УФССП по Тамбовской области