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НовостиОбщество24 июля 2026 6:22

В Тамбовской области проведут рейды в рамках акции «Мотоциклист»

Мероприятия состоятся с 24 по 26 июля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

С 24 по 26 июля в Тамбовской области пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист». В этом году на территории региона зафиксировано 64 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототехники. В результате этих аварий 6 человек погибли, среди них один несовершеннолетний. Ещё 70 человек, среди которых 21 подросток, получили ранения.

Среди самых распространенных нарушений ПДД мотоциклистами – это несоблюдение очередности проезда, несоблюдение рядности, выезд на встречную полосу, неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Такое «лихачество», как правило, приводит к трагедиям. Нередко аварийные ситуации возникают из-за переоценки водителями собственных возможностей: резкое торможение, прохождение поворота на высокой скорости часто оборачиваются трагедией.

- Мотоциклисты, составляют незначительную часть от общего количества водителей

травмированных в ДТП весьма значительна, – говорят в пресс-службе ГАИ Тамбовской области.