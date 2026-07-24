В Тамбовской области инвалид не могла получить благоустроенное жилье

Прокуратура города Мичуринска провела проверку по обращению местной жительницы, имеющей инвалидность, о нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что с 2024 года семья заявительницы проживала в муниципальной квартире, которая в последующем признана непригодной для проживания. При этом другое жилье им не предоставили.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, которое удовлетворено.

- В результате вмешательства надзорного ведомства заявительнице по договору социального найма предоставлена трехкомнатная квартира, – сообщает прокуратура Тамбовской области.