24 июля в Мичуринске восстановят газоснабжение многоквартирных домов

В Мичуринске специалисты АО «Газпром» продолжают поэтапное подключение абонентов к газоснабжению после выполнения плановых работ на газопроводе. В связи с этим подача газа возобновляется постепенно. На 24 июля подача газа запланирована только в многоквартирных жилых домах по следующим адресам:

· улица Парковая, д. 60;

· улица Парковая, д. 62;

· улица Парковая, д. 64;

· улица Парковая, д. 90;

· улица Интернатская, д. 1;

· улица Интернатская, д. 3;

· улица Интернатская, д. 3а;

· улица Новая, д. 11;

· улица Новая, д. 13г;

· Липецкое шоссе, д. 68 корп. 1;

· Липецкое шоссе, д. 68 корп. 2;

· Липецкое шоссе, д. 68 корп. 3;

· Липецкое шоссе, д. 68 корп. 4;

· Липецкое шоссе, д. 64б;

· Липецкое шоссе, д. 66б;

· Липецкое шоссе, д. 66в;

· Липецкое шоссе, д. 66г;

· Липецкое шоссе, д. 66д;

· улица Крылова, д. 84а;

· улица Шевченко, д. 82.

Для выполнения работ по повторному пуску газа жители должны обеспечить беспрепятственный доступ в помещение работнику газовой службы.

По всем интересующим вопросам, касающимся сроков подключения или технических нюансов, можно обращаться по телефонам экстренных и справочных служб: 104 (круглосуточная аварийная служба), а также по номерам 8 (47545) 4-10-60 и 8 (47545) 4-10-45, – сообщает администрация нукограда.