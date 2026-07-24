В Тамбове приводят в порядок дорожные ограждения

Важен не только внешний вид, но и безопасность горожан Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тамбове продолжается работа по восстановлению ограждений вдоль проезжей части. За прошедшую неделю специалисты привели в порядок 215 секций.

Всего на балансе городского учреждения числится более 11 100 секции. Из них около трети — оцинкованные, то есть более устойчивые к внешним факторам износа, остальные — металлические. Город постепенно обновляет то, что пострадало от коррозии, реагентов и в незначительной степени от механических повреждений.

- Приведение ограждений в нормативное состояние — это не только эстетика, но и безопасность пешеходов и водителей. Мы работаем планомерно, чтобы все участки были в надёжном состоянии, — прокомментировали в дирекции городских дорог.