Тамбовчанку, совершившую разбойное нападение на банк, отправили в колонию

Фото прокуратуры Инжавинского района

Прокуратура Инжавинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летней женщины. Ее признали виновной в разбойном нападении.

В декабре 2025 года подсудимая зашла в банк, приставила нож к горлу женщины, стоявшей у кассы, и потребовала у кассира 500 тысяч рублей.

- Кассир, опасаясь противоправных действий, передала фигурантке муляж денежных средств, после чего подсудимая скрылась с места происшествия, - сообщает прокуратура Инжавинского района.

Женщина признала вину. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима с применением принудительной меры медицинского характера.