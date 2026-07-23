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НовостиПроисшествия23 июля 2026 14:23

Тамбовчанку, совершившую разбойное нападение на банк, отправили в колонию

Женщина с ножом унесла только муляж купюр
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Инжавинского района

Фото прокуратуры Инжавинского района

Прокуратура Инжавинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летней женщины. Ее признали виновной в разбойном нападении.

В декабре 2025 года подсудимая зашла в банк, приставила нож к горлу женщины, стоявшей у кассы, и потребовала у кассира 500 тысяч рублей.

- Кассир, опасаясь противоправных действий, передала фигурантке муляж денежных средств, после чего подсудимая скрылась с места происшествия, - сообщает прокуратура Инжавинского района.

Женщина признала вину. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима с применением принудительной меры медицинского характера.