Тамбовские росгвардейцы помогли двухлетнему ребёнку с ожогами быстро добраться до больницы

Росгвардейцы отвезли малыша с мамой в больницу на патрульном авто

В Тамбове к экипажу вневедомственной охраны Росгвардии обратилась взволнованная женщина. Она сообщила, что её двухлетний сын опрокинул на себя кипяток и получил сильный ожог. Женщина попыталась сама отвезти ребёнка в больницу, но застряла в дорожной пробке. Малыш тем временем мучился от боли.

Сотрудники Росгвардии, узнав о случившемся, сразу пересадили маму с ребёнком в патрульный автомобиль. Включив специальные световые и звуковые сигналы, правоохранители оперативно довезли их до лечебного учреждения. Кроме того, росгвардейцы помогли семье с оформлением необходимых документов.

- Благодаря быстрым и грамотным действиям сотрудников Росгвардии мальчик был своевременно госпитализирован и получил всю необходимую медицинскую помощь, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области