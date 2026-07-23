Тамбовчанина оштрафовали на 200 тысяч рублей за систематическое пьянство за рулем

Советский районный суд Тамбова вынес приговор водителю за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Мужчина, дважды подвергнутый в 2025 году административным наказаниям за отказ от медицинского освидетельствования, вновь совершил аналогичное правонарушение.

Мужчина полностью признал вину.

- Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

Тамбовчанина оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили прав на 2 года.