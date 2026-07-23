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НовостиОбщество23 июля 2026 12:30

В Тамбове ограничат движение во время футбольного матча

Игра запланирована на 1 августа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбове для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения 1 августа на стадионе «Спартак» футбольного матча между командами ФК «Спартак» и ФК «СКА-Хабаровск-2» с 12.00 до окончания спортивного мероприятия запретят остановку машин:

- по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Студенецкой набережной до улицы Студенецкой;

- по нечетной стороне улицы Карла Маркса, на участке от улицы Студенецкой до улицы Студенецкой набережной;

- по четной стороне улицы Студенецкой набережной, на участке

от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

Остановку и движение машин запретят по улице Студенецкой, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.