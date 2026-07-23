В Тамбове несколько часов не будет света

24 июля в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики без света останутся жители ряда адресов. Об этом сообщает Центральная диспетчерская областного центра.

Отключения электроэнергии запланированы по следующим улицам:

9.00-14.00

- Чкалова, д. 1-139, 2-138;

- пр. Фруктовый, 8-16, 24-30;

- Песчаная, д. 4-130, 3-131;

- Кленовая, д. 37, 39;

- пр. Тихий, 7, 9, 10, 11, 12;

- Магистральная, д. 22;

- Сиреневая, д. 1, 1А;

- Карьерная, д. 8-122, 3-153;

- Ласковская, д. 4-32, 1-55, 107-123;

- Никифоровская, д. 40, 40А;

9.00-16.00

- К. Маркса, д. 261-343;

- Тургенева, д. 1-39, 4-56;

- Пушкарская, д. 86-265;

- Колхозная, д. 63-107.