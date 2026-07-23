В Тамбове несколько часов не будет света

24 июля в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики без света останутся жители ряда адресов. Об этом сообщает Центральная диспетчерская областного центра.
Отключения электроэнергии запланированы по следующим улицам:
9.00-14.00
- Чкалова, д. 1-139, 2-138;
- пр. Фруктовый, 8-16, 24-30;
- Песчаная, д. 4-130, 3-131;
- Кленовая, д. 37, 39;
- пр. Тихий, 7, 9, 10, 11, 12;
- Магистральная, д. 22;
- Сиреневая, д. 1, 1А;
- Карьерная, д. 8-122, 3-153;
- Ласковская, д. 4-32, 1-55, 107-123;
- Никифоровская, д. 40, 40А;
9.00-16.00
- К. Маркса, д. 261-343;
- Тургенева, д. 1-39, 4-56;
- Пушкарская, д. 86-265;
- Колхозная, д. 63-107.