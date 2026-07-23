В Уварово перекроют движение транспорта 26 июля

26 июля в Уварово будет ограничено движение транспорта. Об этом информирует администрация города.

На время проведения торжественного мероприятия, посвященного открытию памятного знака «Морякам всех поколений», остановка, стоянка и движение транспорта будут запрещены с 10.30 до окончания мероприятия по улице Шоссейная от пересечения с Советской до пересечения с переулком Первомайский.

- Движение общественного транспорта будет осуществляться по улице Первомайская и улице Октябрьская, - сообщает администрация города Уварово.