В Мичуринске год не работают автоматы с кормом для уток, на которые потратили почти полмиллиона рублей

Уток оставили без корма

В Мичуринске еще летом 2025 года на территории парка-набережной появились 4 автомата с кормом для диких уточек. Их поставили в рамках реализации проекта «Забота о диких утках: зелёная инициатива». Проект занял 1 место в конкурсе для НКО на предоставление грантов правительства Тамбовской области в 2024 году. На его реализацию из бюджета выделили 472 тысячи рублей. Они пошли на установку автоматов и информационных стендов.

Предполагалось, что мичуринцы и гости города будут покупать в автоматах корм за символические 20 рублей и кормить местных уток. Предполагалось, что обслуживанием оборудования займутся волонтёры, а все вырученные за корм деньги пойдут на благотворительность.

Аппараты установили, но работать они так и не начали, объявление на них гласит, что простой простой возник «по техническим причинам». Тем временем территория вокруг устройств зарастает травой, что возмущает местных жителей.

- Активисты направили обращение в администрацию Мичуринска с просьбой уточнить причины, почему проект до сих пор не реализован. Необходимо понять, на каком этапе возникли проблемы и проработать пути их решения, – сообщают в ОНФ Тамбовской области.

Фото предоставлено ОНФ Тамбовской области