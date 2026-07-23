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НовостиОбщество23 июля 2026 9:43

Прокуроры нашли нарушения в тамбовской школе

Виновных сотрудников привлекли к ответственности
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура провела проверку и установила, что в ряде филиалов школы в Первомайском округе отсутствует горячее водоснабжение, имеются проблемы с эвакуационными выходами, используется некачественная посуда, а также выявлены дефекты помещений (трещины, протечки).

Для устранения нарушений прокуратура внесла в адрес руководства учебного заведения представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности (назначены штрафы и вынесены предупреждения).

- В настоящее время большинство нарушений уже устранено, – сообщает прокуратура Тамбовской области. - Прокуратура продолжает контроль до полного исправления ситуации.