В Ржаксе устраняют последствия коммунальной аварии

23 июля в Ржаксе в связи с аварийным прорывом водопровода проблемы с водоснабжением могут возникнуть у жителей ряда улиц.

С начала ремонтных работ до их окончания будет произведено отключение холодного водоснабжения на следующих улицах районного центра:

- ул. Свердлова;

- ул. Первомайская;

- ул. Калинина (частично);

- ул. Советская;

- ул. Рабочая;

- ул. Западная;

- ул. Кооперативная;

- ул. Строительная (частично).

- Перебои с напором воды возможны и на близлежащих улицах, - предупредили в администрации Ржаксинского округа.