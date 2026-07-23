В Ржаксе устраняют последствия коммунальной аварии

23 июля в Ржаксе в связи с аварийным прорывом водопровода проблемы с водоснабжением могут возникнуть у жителей ряда улиц.
С начала ремонтных работ до их окончания будет произведено отключение холодного водоснабжения на следующих улицах районного центра:
- ул. Свердлова;
- ул. Первомайская;
- ул. Калинина (частично);
- ул. Советская;
- ул. Рабочая;
- ул. Западная;
- ул. Кооперативная;
- ул. Строительная (частично).
- Перебои с напором воды возможны и на близлежащих улицах, - предупредили в администрации Ржаксинского округа.