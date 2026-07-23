Где в Тамбовской области нельзя купаться

В Тамбовской области Роспотребнадзор продолжает проверять качество воды и песка на пляжах. Исследования проводят регулярно, чтобы обезопасить отдыхающих.

По последним результатам лабораторных анализов, вода не соответствует санитарным нормам на следующих пляжах:

в Тамбове — на пляже «Детский» на реке Цне (правый берег канала в районе парка Дружбы возле «Тезикова» моста);

в Рассказовском муниципальном округе — на пляже «Пичерский» на реке Печера в селе Пичер, на пляже «Никольский» на пруду «Семенов лог» в селе Никольское, а также на пляже «Коптевский» на пруду в балке недалеко от села Коптево;

- в Мичуринском муниципальном округе — на пляже на реке Лесной Воронеж у села Новоникольское;

- в Сампурском муниципальном округе — на реке Цне на границе села Сампур и посёлка Гавриловка;

- в Моршанске — сразу на двух участках реки Цны: на улице Садовой, 17 и на улице Свободной, 27.

Кроме того, в мониторинговых точках (не пляжи, но места возможного купания) вода тоже оказалась опасной:

- в Тамбове — левый берег реки Цны на Рассказовском шоссе за «Кривым» мостом;

- в Тамбовском округе — река Мошляйка в селе Тулиновка на улице Набережной, пруд в посёлке Новая Ляда на улице Стахановской, а также река Цна у села Татаново возле моста окружной дороги.

Качество песка тоже проверили. Одна проба не прошла проверку — это пляж «Детский» на реке Лесной Воронеж в Мичуринске.

Во всех перечисленных местах купаться не рекомендуется.