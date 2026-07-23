В Тамбовской области после вмешательства прокуратуры проведена расчистка русла реки

Фото прокуратуры Сосновского района

В прокурору Сосновского района обратился местный житель. Он рассказал скоплении строительного мусора в русле реки Сосновочка.

- Указанные отходы препятствовали нормальному стоку вод, что создавало угрозу заболачивания прилегающей местности, - пояснили в прокуратуре Сосновского района.

Прокурор района провел рабочую встречу с представителями местной администрации. Была определена организация, ответственная за выполнение очистки русла реки.

На данный момент расчистка водного объекта проведена. Естественный гидрологический режим восстановлен.