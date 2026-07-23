Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2026 7:21

В Тамбовской области после вмешательства прокуратуры проведена расчистка русла реки

Житель Сосновского района пожаловался в ведомство на скопление строительного мусора в водоеме
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Сосновского района

Фото прокуратуры Сосновского района

В прокурору Сосновского района обратился местный житель. Он рассказал скоплении строительного мусора в русле реки Сосновочка.

- Указанные отходы препятствовали нормальному стоку вод, что создавало угрозу заболачивания прилегающей местности, - пояснили в прокуратуре Сосновского района.

Прокурор района провел рабочую встречу с представителями местной администрации. Была определена организация, ответственная за выполнение очистки русла реки.

На данный момент расчистка водного объекта проведена. Естественный гидрологический режим восстановлен.