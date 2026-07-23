В столкновении двух УАЗов в Тамбове пострадали три человека

Один из водителей не выбрал безопасную дистанцию Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали три человека, произошла 22 июля в 12 часов дня в районе дома №54 на Рассказовском шоссе города Тамбова. 70-летний водитель автомобиля «УАЗ Patriot», мужчина 1956 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и врезался с остановившемся впереди на красный сигнал светофора «УАЗ» под управлением 65-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя автомобиля «УАЗ Patriot» с различными травмами доставили в больницу, пассажиры автомобиля «УАЗ» – мужчины 36 и 55 лет впоследствии самостоятельно обратились за медицинской помощью в лечебное учреждение, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.