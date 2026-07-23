Специалисты Соцфонда по Тамбовской области будут вести прием граждан в последнюю субботу августа

25 июля станет дополнительным днем приема граждан в клиентских службах отделения Соцфонда России по Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в этот день клиентские службы в Тамбове, Жердевке, Кирсанове, Котовске, Мичуринске, Моршанске, Первомайском, Рассказове и Уварове откроются в 8.30 и будут работать 14-30. В Мичуринске клиентская служба будет работать с 8.30 до 15.30.

В Бондарях, 2-й Гавриловке, Петровском, Пичаево, Староюрьево, Знаменке, Инжавино, Мордово, Мучкапском, Дмитриевке, Ржаксе, Сосновке, Токаревке, Умете и Сатинке специалисты будут вести прием с 8.30 до 12.00.