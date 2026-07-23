В Тамбове обновили 15 тыс. кв. м. дорожного полотна

Работы в городе продолжаются Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В Тамбове продолжают устранять дефекты на дорогах. В этом сезоне ямочный ремонт ведут как бригады Дирекции городских дорог, так и подрядные организации. На сегодня общая площадь обновлённых участков составляет порядка 15 тысяч квадратных метров.

Работы выполнили в посёлке Строитель (микрорайоны Северный и Центральный), на 1-м Школьном проезде, а также на улицах Бастионной, Коммунальной, Комсомольской, Набережной и Советской (на участке от Октябрьской до бульвара Энтузиастов).

Кроме того, работы завершены на улицах Якова Крейзера, Пролетарской, Рылеева, Авиационной, Стремянной, Покровской, Семилетки, Майской, на бульваре Энтузиастов и 2-м Авиационном проезде. Также отремонтированы участки по обращениям жителей — ещё 586 квадратных метров.

- Ремонт продолжается на улице Магистральной (на участке от Рылеева до Мичуринской). До конца июля запланированы работы на подъездах к школам, а также на улицах Клубной, Астраханской и Красноармейской, – сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.