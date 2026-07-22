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НовостиПроисшествия22 июля 2026 14:48

В Тамбовской области осудили подростка, рассылавшего в школы письма с сообщениями о терактах

Молодой человек предупреждал учебные заведения трех регионов о якобы готовящихся взрывах
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мучкапского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 17-летнего молодого человека. Местный житель признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В октябре 2024 года и феврале-марте 2025 года злоумышленник несколько раз направлял письма о готовящихся терактах.

- Подсудимый из хулиганских побуждений направил на электронные адреса образовательных организаций Тамбовской, Челябинской и Тверской областей заведомо ложные сведения о готовящихся взрывах в зданиях школ, - прокомментировали в прокуратуре Мучкапского района.

Молодой человек признал вину и раскаялся. Суд оштрафовал его на 32 тысячи рублей.