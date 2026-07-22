Тамбовчанка похитила с банковской карты знакомой больше 166 тысяч рублей

В Петровском районном суде вынесли приговор за хищение денег с банковского счета. Установлено, что 23-летняя жительница Петровского муниципального округа, ранее помогавшая в оформлении займа и имевшая информацию для входа в чужой личный кабинет, со своего телефона через приложение «Сбербанк Онлайн» с марта по май переводила деньги со счёта женщины на банковские карты своего знакомого. В общей сложности воровка похитила более 166 000 руб.

В суде вину она признала.

- Фигурантку признали виновной в преступлении по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, взыскав в пользу потерпевшей причиненный материальный вред, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.