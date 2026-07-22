В Мичуринске будет возобновлено газоснабжение на нескольких улицах

В Мичуринске 23 июля будет продолжено подключение абонентов к газоснабжению после выполнения плановых работ на газопроводе. Об этом сообщает администрация города.
В секторе частной жилой застройки подача ресурса будет возобновлена по следующим адресам:
- Мичурина;
- Липецкое шоссе, д. 25-67;
- Луговая;
- Колокольная, д. 1-15, 2-16а;
- Лаврова, д. 2а.
Также газ начнет поступать в многоэтажки по следующим улицам:
- Парковая, д. 94, 96, 98, 100;
- Новая, д. 7, 7а, 9;
- Жуковского, д. 3а, 4, 4а, 6, 6а;
- Липецкое шоссе, д. 64, 64в, 72а, 76, 100, 102, 102б.