В Мичуринске будет возобновлено газоснабжение на нескольких улицах

В Мичуринске 23 июля будет продолжено подключение абонентов к газоснабжению после выполнения плановых работ на газопроводе. Об этом сообщает администрация города.

В секторе частной жилой застройки подача ресурса будет возобновлена по следующим адресам:

- Мичурина;

- Липецкое шоссе, д. 25-67;

- Луговая;

- Колокольная, д. 1-15, 2-16а;

- Лаврова, д. 2а.

Также газ начнет поступать в многоэтажки по следующим улицам:

- Парковая, д. 94, 96, 98, 100;

- Новая, д. 7, 7а, 9;

- Жуковского, д. 3а, 4, 4а, 6, 6а;

- Липецкое шоссе, д. 64, 64в, 72а, 76, 100, 102, 102б.