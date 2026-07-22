В Тамбовской области топливо продают на 173 АЗС: ситуация с бензином на 22 июля

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области, утром 22 июля топливо продается на 173 автозаправочных станциях.

Бензин АИ-92 можно приобрести на 145 станциях, АИ-95 – на 127, дизельное топливо – на 165. Все три вида топлива есть на 123 заправках. Ещё на 41 АЗС реализация топлива потребителям временно не осуществляется.

Фактическое время работы каждой АЗС зависит от количества имеющегося топлива и уровня спроса.

Всего в Тамбовской области насчитывается 214 автозаправочных станций, в том числе 44 АЗС сети «Роснефть» и 8 АЗС сети «Лукойл».

Перечень работающих автозаправочных станций с информацией о наличии топлива размещён на сайте правительства Тамбовской области в разделе «Это важно».

- Также министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области организовало горячую линию по вопросам обеспечения населения бензином и дизельным топливом. Задать вопросы специалистам можно по телефону 8 (4752) 79-15-72 с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30, – сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.