В Уварово из-за ремонта сетей три дня не будет света

28, 29 и 30 июля в Уварово пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщает администрация Уваровского округа.

В связи с необходимостью проведения ПАО "МРСК Центра" плановых работ по обслуживанию и ремонту оборудования отключениями будут охвачены следующие адреса:

28 июля 9.00-12.00 - улица Южная, д. 34, 58, 58а, 58б, 58в, 73, 73а,73б, 73в, 73г, 73д, 73е, 74;

29 июля 9.00-16.00

- микрорайон Сахарного завода,

- микрорайон Рассвет,

- улица Южная,

- улица М. Садовая,

- улица Шоссейная;

13.00-16.00 - 1 микрорайон, д. 7-14, 22, 34;

30 июля 9.00-12.00 - 1 микрорайон, д. 1-6, 15-21, 23-33.