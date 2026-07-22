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НовостиОбщество22 июля 2026 8:17

В Тамбовской области осудили нерадивую мать, не платившую алименты на троих детей

Долг женщины составил 250 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Жительница Пичаевского округа будет выходить на обязательные работы из-за долга по алиментам на троих детей. Общая сумма задолженности составила 250 тысяч рублей.

Исполнительное производство в отношении 34-летней женщины находится в отделении судебных приставов по Гавриловскому и Пичаевскому районам. Тамбовчанка не работала официально и не перечисляла алименты на детей. Судебный пристав составил в отношении должницы протокол.

- Суд назначил неплательщице наказание в виде 40 часов обязательных работ, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Если женщина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ее могут привлечь к уголовной ответственности.