В Тамбовской области двое мужчин вломились в дом, избили хозяина и забрали у него деньги

Фото УМВД России по Тамбовской области

Житель Рассказово сообщил в полицию о разбойном нападении. Двое неизвестных взломали окно и забрались в его дом.

- Налетчики жестоко избили хозяина домовладения, после чего открыто похитили 137 тысяч рублей и скрылись, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В Рассказово двое мужчин задержаны за разбойное нападение. Видео УМВД России по Тамбовской области

В течение нескольких часов полицейским удалось установить личности и местонахождение злоумышленников - местных жителей 37 и 35 лет знакомый. Один из них был судим за убийство, второй несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов СОБР «Таран» областной Росгвардии.

Фото УМВД России по Тамбовской области

При обыске дома у нападавших изъяты сотовые телефоны, два ножа, наличные деньги и одежда.

Фото УМВД России по Тамбовской области

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время мужчины заключены под стражу.