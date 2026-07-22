В Уварово в течение трех дней будут отключать электричество

28, 29 и 30 июляв Уварово пройдут плановые отключения электроэнергии, которые связаны с необходимостью проведения обслуживания и ремонта оборудования.

Электричества не будет:

28 июля с 9.00 - 12.00 часов

ул.Южная ( д.№№ 34, 58, 58а, 58б, 58в, 73, 73а,73б, 73в, 73г, 73д, 73е, 74

29 июля с 9.00- 16.00

мкр.Сахарного завода, мкр.Рассвет, ул.Южная, ул.М.Садовая, ул.Шоссейная.

с 13.00-16.00

1 мкр.( д.№№ 7-14, 22. 34)

30 июля с 9.00- 12.00

1мкр. (д.№№ 1-6. 15-21, 23-33)

- За информацией можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по тел.: 4-72-42, – сообщает местная администрация.