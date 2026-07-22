В Тамбовской области заработала горячая линия по вопросам обеспечения бензином

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области открыло горячую линию по вопросам обеспечения населения бензином и дизельным топливом. Мера принята для разъяснения временных ограничений в работе автозаправочных станций и оперативного реагирования на обращения жителей региона.

Напомним, с 20 июля бензин АИ-92 и АИ-95 на всех АЗС Тамбовской области продают по системе «чёт-нечет». В чётные числа заправиться смогут автомобили, первая цифра номера которых – 0, 2, 4, 6 или 8, в нечётные дни – с номерами, начинающимися с 1, 3, 5, 7 или 9.

Также с 20 июля запрещён отпуск топлива в канистры и другие тары. За соблюдением новых мер на АЗС следят сотрудники полиции, организовать порядок в очередях помогают волонтёры.

Дополнительную консультацию по этим и другим вопросам готовы дать специалисты министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области.

Номер телефона для связи: 8 (4752) 79-15-72. Горячая линия доступна для звонков с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30.

- Ежедневно обновляемый перечень работающих автозаправочных станций с информацией о наличии топлива размещён на сайте правительства Тамбовской области в разделе «Это важно», – напоминает пресс-служба правительства Тамбовской области.