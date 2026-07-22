В Тамбовской области осудили водителя, сбившего катавшуюся с горки 10-летнюю девочку

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Доказательства, собранные следственными органами СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Московской области. Его осудили за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

1 января 2025 года нетрезвый мужчина на автомобиле «Мицубиси Паджеро» двигался по улице Рабочей поселка совхоза «Сулакский» в Уметском округе и сбил 10-летнюю девочку, которая каталась с горки на тюбинге и выехала на проезжую часть.

- В результате ДТП ребенок получил тяжкие телесные повреждения, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Экспертиза установила, что водитель мог избежать ДТП, если бы он своевременно затормозил, однако мужчина не сделал этого.

- В судебном заседании семья потерпевшей просила строго не наказывать водителя, - отметили в прокуратуре Уметского района.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно и лишению прав на 3 года.