В Тамбовской области осудили водителя, сбившего катавшуюся с горки 10-летнюю девочку

Доказательства, собранные следственными органами СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Московской области. Его осудили за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.
1 января 2025 года нетрезвый мужчина на автомобиле «Мицубиси Паджеро» двигался по улице Рабочей поселка совхоза «Сулакский» в Уметском округе и сбил 10-летнюю девочку, которая каталась с горки на тюбинге и выехала на проезжую часть.
- В результате ДТП ребенок получил тяжкие телесные повреждения, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
Экспертиза установила, что водитель мог избежать ДТП, если бы он своевременно затормозил, однако мужчина не сделал этого.
- В судебном заседании семья потерпевшей просила строго не наказывать водителя, - отметили в прокуратуре Уметского района.
Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно и лишению прав на 3 года.