Тамбовчанин лишился прав и машины из-за нетрезвого вождения

Уваровская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины. Его признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В ноябре 2025 года нетрезвый подсудимый сел за руль автомобиля «Ниссан Террано».

- Ранее он привлекался к административной ответственности за невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования, - уточнили в Уваровской межрайонной прокуратуре.

На этот раз мужчину вновь остановили сотрудники полиции.

Тамбовчанин не признал вину. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили прав на 2 года. Иномарка осужденного конфискована.