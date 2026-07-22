В Мичуринске после ремонта сетей подача газа возобновится по ряду улиц

В Мичуринске 22 июля после выполнения плановых работ на газопроводе будет производиться подключение ряда абонентов.
По данным администрации города Мичуринска, подача газа возобновится по следующим улицам сектора частной застройки:
- Фрезерная;
- Транспортная;
- Чкалова;
- Луцкого;
- Литейный переулок;
- Котовского;
- Ягодная;
- 5 Декабря;
- Кубанева;
- Дальняя;
- Яблоневая;
- Речная;
- Фурманова;
- Линейная;
- Фабричная;
- Продпункт.
В многоквартирных домах подключение запланировано по следующим адресам:
- ул. Промышленная, д. 2, 2а, 2в, 2д, 4, 8, 10;
- Липецкое шоссе, д. 1, 3, 5;
- Первомайский участок, д. 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 15а.
- Для выполнения работ по повторному пуску газа вы должны обеспечить беспрепятственный доступ в помещение работнику газовой службы, - напоминают жителям в администрации города Мичуринска.