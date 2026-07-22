В Мичуринске после ремонта сетей подача газа возобновится по ряду улиц

В Мичуринске 22 июля после выполнения плановых работ на газопроводе будет производиться подключение ряда абонентов.

По данным администрации города Мичуринска, подача газа возобновится по следующим улицам сектора частной застройки:

- Фрезерная;

- Транспортная;

- Чкалова;

- Луцкого;

- Литейный переулок;

- Котовского;

- Ягодная;

- 5 Декабря;

- Кубанева;

- Дальняя;

- Яблоневая;

- Речная;

- Фурманова;

- Линейная;

- Фабричная;

- Продпункт.

В многоквартирных домах подключение запланировано по следующим адресам:

- ул. Промышленная, д. 2, 2а, 2в, 2д, 4, 8, 10;

- Липецкое шоссе, д. 1, 3, 5;

- Первомайский участок, д. 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 15а.

- Для выполнения работ по повторному пуску газа вы должны обеспечить беспрепятственный доступ в помещение работнику газовой службы, - напоминают жителям в администрации города Мичуринска.