В Гавриловском округе отключат свет 22 июля

22 июля в Гавриловском округе будет произведено плановое отключение электричества. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Уточняется, что света не будет в следующих населенных пунктах:

- село Гавриловка 2-я - улицы Копыловка, Ежовка;

- поселок Садовый;

- поселок Воля;

- село Гавриловка 1-я;

- деревня Бессоновка;

- поселок Рыбный;

- деревня Сурки 1-3;

- деревня Вельможка;

- деревня Липяги.

Кроме того, ч 13.00 до 16.00 отключение запланировано в следующих населенных пунктах:

- село Булгаково, улица Курышовка;

- село Чуповка, улицы Заречная, Новая, Чуповка 1-2;

- деревня Царевка;

- деревня Измайлово;

- деревня Ольшанка, улица Новая;

- село Кондаурово, улицы Вольновка, Кишкинская, Бурчановка;

- поселок Новозеленово.