В Гавриловском округе отключат свет 22 июля

22 июля в Гавриловском округе будет произведено плановое отключение электричества. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Уточняется, что света не будет в следующих населенных пунктах:
- село Гавриловка 2-я - улицы Копыловка, Ежовка;
- поселок Садовый;
- поселок Воля;
- село Гавриловка 1-я;
- деревня Бессоновка;
- поселок Рыбный;
- деревня Сурки 1-3;
- деревня Вельможка;
- деревня Липяги.
Кроме того, ч 13.00 до 16.00 отключение запланировано в следующих населенных пунктах:
- село Булгаково, улица Курышовка;
- село Чуповка, улицы Заречная, Новая, Чуповка 1-2;
- деревня Царевка;
- деревня Измайлово;
- деревня Ольшанка, улица Новая;
- село Кондаурово, улицы Вольновка, Кишкинская, Бурчановка;
- поселок Новозеленово.